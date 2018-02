Amazon - Neue Vorbestellungen mit Red Dead Redemption 2 und mehr

Amazon stellt regelmäßig neue Spiele in die Datenbank ein, die schon vor der Veröffentlichung vorbestellt werden können. Ab sofort ist Red Dead Redemption 2 auch in der Datenbank enthalten.

Der Online-Versandhändler Amazon bietet ein umfangreiches Kontingent an Videospielen an, die zumeist zu einem günstigen Preis erworben werden können. In regelmäßigen Abständen gibt es auch neue Games im Repertoire.

Nintendo Labo Vorbestellen ab jetzt möglich: Jetzt kaufen bei Amazon!

Jüngst wurden wieder neue Spiele aufgenommen, die ab sofort vorbestellt werden können. Beispielsweise dürfen wir schon jetzt Red Dead Redemption 2 eintüten, sodass es passend zum Release bei euch zu Hause ist.

Folgende Spiele und entsprechendes Zubehör gibt es jetzt neu auf Amazon:

Amazon Mitarbeiter wird erwischt als er Switch-Spiele klauen will

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.