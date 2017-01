Amazon hat zurzeit eine Reihe von Restposten im Angebot, bei denen überraschend viele Games und Konsolen mit dabei sind. Die Spiele für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U und Nintendo 3DS werden so lange reduziert, bis sie ausverkauft sind.

Genauso wie auch im Einzelhandel hat das Lager von Amazon mit Restposten zu kämpfen. Das sind Titel, die entweder nicht gut verkauft worden sind oder einfach zu alt für das zukünftige Angebot sind. Nun sind jede Menge Games für fast alle Plattformen mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent zu haben.

Klickt auf einer der Links in den Boxen um zur Angebots-Seite zu gelangen!

In dieser News aktualisieren wir regelmäßig die neuesten Amazon-Angebote und erinnern euch an Blitzdeals oder Sonderangebote. Neben Games, Konsolen und PC-Zubehör wie Grafikkarten, Gaming-Mäuse oder Tastaturen sind bei Restposten auch weitere Produkte wie zum Beispiel einige Bücher, Filme, Musik oder Kleidung für Herren sowie Damen dabei.

Amazon bezahlt uns für diesen Beitrag nicht, wir erhalten lediglich eine Provision vom Kaufpreis. Bitte kauft nur Produkte, von denen ihr euch selbst überzeugt habt!

