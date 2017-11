Amazon - MC Racing Gamingstühle stark reduziert

Kurz vor Start der Cyber Monday Woche gibt es bei Amazon einen fixen Rabatt auf Gamingstühle der Marke MC Racing. Die Kombination aus klassischem Bürostuhl und Chefsessel mit Armlehnen eignet sich für alle, die lange Gaming-Sessions vor dem heimischen PC genießen wollen.

Verschiedene Modelle sind im Angebot und bis zu 30 Prozent reduziert. Alle Stühle kosten genau 119,90 Euro!

In den letzten Monaten wurden die als Gaming-Stühle bezeichneten Sitzgelegenheiten immer beliebter und erscheinen ...

