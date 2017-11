Amazon - Herr der Ringe-Serie offiziell bestätigt und erste Infos

Es ist offiziell - Amazon wird eine Herr der Ringe-Serie bestehend aus mehreren Staffeln produzieren. Dabei wird die Handlung vor den Geschehnissen der Filme spielen.

Neben Star Wars ist auch das Herr der Ringe-Franchise riesengroß und mittlerweile beinahe in allen denkbaren Formen vetreten, egal ob Bücher, Filme oder Videospiele. Da liegt der Gedanke nicht allzu weit entfernt eine entsprechende Serie zu produzieren, die in dem Universum von Frodo, Gandalf und Co. angesiedelt ist.

Herr der Ringe-Serie offiziell bestätigt

Erst Anfang November haben wir darüber berichtet, dass Amazon, Warner Bros. und Tolkien Estate offenbar planen eine gemeinsame TV-Serie im beliebten Herr der Ringe-Kosmos zu produzieren. Nun ist es offiziell. Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung hat Amazon jetzt verkündet, dass man sich mit New Line Cinema, Warner Bros sowie den Tolkien-Erben auf eine TV-Serienproduktion geeinigt hat. Man konnte sich die weltweiten Rechte für Serien- und TV-Adaptionen des gesamten Herr der Ringe-Franchise sichern. Auch Amazon-CEO Jeff Bezos äußerte sich via Twitter zu der nun angekündigten Serie.

Die Serie soll sich über mehrere Staffeln erstrecken. Dabei wird die Handlung vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe: Die Gefährten stattfinden. Wie genau sich die Serie dabei an der Story der Filme orientieren wird, ist bislang noch unklar. Denkbar wäre es die Vorgeschichte der einzelnen Gefährten wie Frodo, Gandalf, Legolas, Gimli, Samweis, Boromir, Meriadoc, Peregrin oder Aragorn zu thematisieren.

Die Geschichte könnte aber auch deutlich vor den Filmen angesiedelt sein und beispielsweise die Entstehung der Ringe der Macht behandeln. Genügend Stoff könnte auch Tolkiens Sammlung unvollendeter Werke namens Silmarillion bieten. Außerdem beinhaltet der Deal auch bereits Pläne für ein mögliches Spin-off zur Originalserie. Herr der Ringe-Fans stehen also einige spannende Jahre bevor.

Ebenfalls unklar ist, wann die Serie erscheinen wird. Wenig überraschend wird der Streaming-Dienst Amazon diese aber als Stream auf der eigenen Plattform seinen Prime-Mitgliedern anbieten.

