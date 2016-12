Ubisoft veranstaltet auf Amazon einen großen Sale zum 30. Jubiläum des französischen Entwicklers und Publishers. Unter anderem sind Spiele wie Assassin’s Creed Syndicate, Watch Dogs 2 oder Just Dance 2017 im Angebot. Es gibt bis zu 35 Prozent auf den normalen Preis.

Wer zu Weihnachten eine PlayStation 4, eine Xbox One, eine Nintendo Wii U oder einen neuen PC unter dem Baum finden durfte, aber noch nach Spielen sucht, ist beim neuesten Angebot auf Amazon genau richtig. Die aktuellen Spiele-Highlights von Ubisoft sind bis zu 35 Prozent günstiger zu haben.

Hier geht es zu allen Ubisoft-Angeboten auf Amazon!*

Ubisoft-Sale auf Amazon.de

Bei dem Amazon-Sale von Ubisoft gibt es folgende Titel billiger:

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Ezio Collection

Watch Dogs 2

The Crew

Trackmania Turbo

The Division

Just Dance 2017

Steep

Far Cry Primal

Die Angebote gibt es teilweise für die PlayStation 4, Xbox One und den PC – für die Wii U und die Wii von Nintendo gibt es lediglich das neue Just Dance 2017. Der Ubisoft-Sale läuft noch bis zu Neujahr, also dem 01.01.2017 und findet unter dem Zeichen des 30. Geburtstages von Ubisoft statt.

Seitenauswahl

Infos zu Amazon

Amazon - Die Cyber Monday Woche mit PS4-Mega-Bundle Auf Amazon ist die große Cyber Monday Woche mit zahlreichen Angeboten aus dem Gaming-Universum gestartet. Spart beim Kauf von Spielen, Konsolen, Hardware und Zubehör und sichert euch somit ...