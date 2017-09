Amazon - FIFA 18 Ronaldo Steelbook Edition exklusiv bei Amazon vorbestellen

Abseits der Demo, die gestern veröffentlicht wurde, kann die Vollversion zu FIFA 18 jetzt schon vorbestellt werden. Bei Amazon gibt es sogar eine exklusive Ronaldo Steelbook Edition.

FIFA 18 ist derzeit in aller Munde. Erst gestern haben die Verantwortlichen von EA Sports die Spezifikationen für den PC preisgegeben, die euer System für die Fußballsimulation benötigt. Hier könnt ihr wundervoll nachsehen, ob ihr ggfl. nachrüsten müsst. Im Anschluss erschien die offizielle Demo zu FIFA 18.

In der Vollversion dürfen die Spieler erneut in die Rolle von Alex Hunter schlüpfen und seine Karriere als Fußballprofi in "The Journey" miterleben. Im Multiplayer werden viele Mannschaften und bekannte Spieler aus der Welt des Fußballs vertreten sein. So auch der Profispieler Cristiano Ronaldo, der nun sogar eine eigene Special-Edition via Amazon spendiert bekommt.

FIFA 18 Ronaldo Steelbook Edition hier vorbestellen!

Dabei handelt es sich um die FIFA 18 Ronaldo Steelbook Edition, die exklusiv über den Online-Vertriebshändler angeboten wird. Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen. Die Version wird für die PlayStation 4 und Xbox One angeboten.

South Park ebenfalls exklusiv

Ein weiteres Schmankerl bietet Amazon zum Release von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe an. Hier gibt es ebenfalls eine exklusive Steelbook Edition, die nur über Amazon vorbestellt werden kann. Diese Steelbook Edition wird für den PC, PS4 und Xbox One angeboten.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Standard inkl. Steelbook Edition hier vorbestellen!

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

