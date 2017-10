Amazon - Exklusive 'Officer Mini-Cable Guy Figur' von Call of Duty WWII

Der Online-Versandhändler Amazon hat in regelmäßigen Abständen exklusive Angebote, was den Games-Markt betrifft. Im aktuellen Angebot befinden sich exklusive Steelbooks von Need for Speed Payback und Star Wars Battlfront II sowie eine exklusive Figur zu Call of Duty WWII.

Der neue Autorennspaß aus dem Hause EA lautet Need for Speed Payback. Erst kürzlich haben sie dazu die offiziellen Systemanforderungen bekanntgegeben. Auf der diesjährigen gamescom wurde außerdem angekündigt, dass der neue 2018 BMW M6 mit von der Partie ist, der während einer EA-Veranstaltung exklusiv enthüllt wurde.

Der Titel wird bereits am 10. November 2017 für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC erscheinen. Der Online-Versandriese Amazon hat nun ein exklusives Steelbook im Angebot. Außerdem könnt ihr das Spiel hier direkt vorbestellen.

Need for Speed - Payback - Exkl. Steelbook ohne Game

Need for Speed - Payback für PS4, PC oder Xbox One

Ebenfalls aus dem Hause EA kommt ein neuer Videospiel-Ableger von Star Wars. Star Wars Battlefront II schickt euch abermals in Mehrspieler-Schlachten und wird dieses Mal sogar mit einem vollwertigen Singleplayer und einer entsprechenden Story-Line ausgestattet sein. Der Titel erscheint am 17. November 2017 für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC. Auch hier gibt es ein exklusives Steelbook, das nur von Amazon verkauft wird. Ihr könnt hier sogar ein Bundle erwerben, bei dem das Spiel direkt mitgeliefert wird (Steelbook derzeit ausverkauft).

Star Wars Battlefront II - Elite Trooper Deluxe Edition + exkl. Steelbook

Star Wars Battlefront II - Standard Edition für PS4, PC oder Xbox One

Besonders witzig finden wir hingegen den "Officer Mini-Cable Guy", den ihr nur exklusiv bei Amazon kaufen könnt. Er steht in einer Solo-Variante zum Kauf bereit oder direkt in einem Set mit dem Spiel Call of Duty WWII. Das Spiel erscheint am 3. November 2017 für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC und kann ebenfalls bereits vorbestellt werden.

Exkl. Call of Duty WWII Officer Mini-Cable Guy Figur

Call of Duty: WWII - Standard Edition PC + exkl. Officer Mini-Cable Guy Figur

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

