Amazon - Drei Serien eingestellt

Die Amazon Studios müssen sich einer Neuausrichtung des Konzerns beugen. Diverse Amazon Original Serien werden eingestellt, darunter auch Jean-Claude Van Johnson.

Über Amazon Prime Video können die Kunden von Amazon Prime auf ein umfangreiches Video-on-Demand-Portal zugreifen, das sogar diverse Eigenproduktionen im Repertoire hat. Drei dieser Amazon Original Serien werden in Kürze abgesägt.

Der CEO von Amazon, Jeffrey Preston Bezos, hat nun eine neue Strategie angekündigt. So sollen Nischen-Serien künftig wegfallen, alles soll sich mehr in Richtung Massentauglichkeit und globale Hits bewegen. Das Vorbild Game of Thrones führt er an, an das sich die Amazon-Serien künftig richten sollen.

Vorerst werden einige Serien der Amazon Studios eingestellt. Drei Serien, die unter der Leitung von Roy Price entwickelt wurden, geht es nun an den Kragen.

Diese drei Serien werden eingestellt

Getroffen hat es die Serien Jean-Claude Van Johnson und I Love Dick, die jeweils mit einer Staffel glänzen durften. Zusätzlich wird One Mississippi aus dem Programm genommen. Letztere brachte es auf ganze zwei Staffeln. Scheinbar brachten alle Serien nicht die nötigen Zuschauerzahlen auf.

Amazon Neue Vorbestellungen mit Metroid Prime 4 und CE von Conan Exiles

Doch es gibt an dieser Stelle auch eine positive Nachricht, denn die Superhelden-Serie The Tick hingegen wird eine zweite Staffel mit 10 Episoden erhalten. Sie wird von Bed Edlund produziert. Die zweite Hälfte der ersten Staffel wird übrigens im nächsten Monat, am 23. Februar 2018, online gestellt. Wann die zweite Staffel veröffentlicht wird, ist bisher noch nicht bekannt.