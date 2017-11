Amazon - 20% Rabatt auf alle gebrauchten Artikel

Die Amazon Warehouse Deals sind heute um weitere 20 Prozent reduziert. So günstig waren die gebrauchten Waren auf Amazon noch nie. Bei dem Angebot handelt es sich um einen Rabatt der Cyber Monday Woche, einem Ableger des Black Friday.

Wenn auf Amazon etwas zurückgeschickt wird, wurd es bereits geöffnet und kann nicht mehr als neu verkauft werden. Doch über die Amazon Warehouse Deals werden diese gebrauchten Waren trotzdem noch verkauft. Nur heute gibt es auf diese Angebote ganze 20 Prozent Rabatt.

Gebrauchte Artikel in der Amazon Cyber Monday Woche

Die Cyber Monday Woche hat auf Amazon begonnen und wird uns noch bis zum Freitag, dem Black Friday, begleiten. Die Amazon Deals sind dabei breit gestreut, auch andere Online-Händler wie Media Markt oder Saturn haben eigene Angebotssensationen zu bieten.

Der Rabatt von 20 Prozent auf alle gebrauchten Waren ist jedoch ein Knallerangebot. Denn Amazon reduziert nicht nur den Preis, sondern gibt auf die gebrauchten Artikel auch ganze 30 Tage Rückgaberecht und als Verkäufer zwei Jahre Gewährleistung.

Wer zudem Amazon Prime kostenlos testet, erhält noch kostenlosen Versand und Zugriff auf exklusive Prime-Angebote. Zudem gibt es mit Amazon Prime Video und Music ein großes Streaming-Angebot, sowie gratis Magazine und Bücher mit Prime Reading und die Fußball-Bundesliga.

Update: In einer früheren Version dieser News haben wir berichtet, dass das Angebot nur am Montag gelte. Amazon bietet die Aktion jedoch auch an anderen Tagen an, sodass sie wohl in der gesamten Cyber Monday Woche stattfindet.

Amazon bezahlt uns für diesen Beitrag nicht. Alle Links zu Amazon.de sind Affiliate-Links.

