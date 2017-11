Amazon - 10 Euro Gutschein über die App sichern

Amazon bietet für die erstmalige Nutzung ihrer App einen Gutschein über 10 Euro an. Wer sich als einer der ersten Hunderttausend Nutzer in die App für iOS und Android einloggt, erhält den Coupon automatisch.

Wer sich in der Amazon Cyber Monday Woche ein Angebot sichern möchte, aber noch nie die App genutzt hat, erhält nun ein zusätzlichen 10-Euro-Gutschein. Der Coupon wird automaitsch vergeben, wenn ihr euch bis zum 20. Dezember 2017 als einer der ersten Hunderttausend Nutzer in der Applikation mit eurem Amazon-Account anmeldet.

Klickt hier, um den Gutschein aktivieren!

Die Amazon App für Android findet ihr hier.

Die Amazon App für iOS findet ihr hier.

Amazon-Gutschein per App: So nehmt ihr teil

Die Teilnahmebedingungen sind laut Amazon.de:

Teilnahmeberechtigte Kunden, die sich zwischen dem 16. November 2017 und dem 20. Dezember 2017 zum ersten Mal in die Amazon Shopping App¹ einloggen, erhalten einen Aktionsgutschein in Höhe von 10 EUR für ihren nächsten Einkauf auf www.amazon.de, gültig bis zum 27. Dezember 2017 (das 'Angebot'). Der Aktionsgutschein kann nur dadurch aktiviert werden, indem unmittelbar nach dem ersten Einloggen als Erstes der auf die Aktion verweisende Link auf der Startseite der Amazon Shopping App¹ angeklickt wird, welcher ggfs. erst nach einem Herunterscrollen angezeigt wird. Nach einem weiteren Klick per Fingertipp auf die sich hieran anschließende Bestätigungsschaltfläche wird der Aktionsgutschein dem Kundenkonto automatisch gutgeschrieben. Sie können ihn unmittelbar für Ihren Einkauf und bis zum 27.12.2017 ab einem Mindestbestellwert von 25 EUR in der App einlösen.

Das Angebot der Einlösung des Aktionsgutschein gilt gemäß der Einlösebedingungen für die ersten 100.000 teilnahmeberechtigten Mitglieder.

Der Aktionsgutschein kann nur beim Kauf von Produkten mit Verkauf und Versand durch Amazon auf www.amazon.de, jedoch nicht für Bücher (inkl. ebooks), digitale Inhalte, Warehouse Deals, Geschenkgutscheine, Angebote von

Drittanbietern oder Versandkosten verwendet werden und nur von volljährigen Personen eingelöst werden. Es gelten die Einlösebedingungen für Aktionsgutscheine.

Das Angebot gilt ausschließlich zwischen dem 16. November 2017 und dem 20. Dezember 2017. Falls Sie sich zuvor über die Amazon Shopping App¹ eingeloggt haben, können Sie dieses Angebot nicht nutzen. Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die eine Einladungs-E-Mail erhalten haben oder über eine Anzeige auf www.amazon.de auf diese Aktion hingewiesen wurden (‚Teilnahmeberechtigte Kunden‘). Es kann nicht auf andere Kundenkonten übertragen werden. Jeder teilnahmeberechtigte Kunde kann dieses Angebot nur einmal nutzen. Das Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.

Diese Aktion gilt nur bei Nutzung der Amazon Shopping App für iPhone und Android Telefon.

Wir werden für diesen Beitrag nicht bezahlt. Da alle Links zu Amazon.de jedoch Affiliate-Links sind, handelt es sich hier um Werbung. Wir erhalten eine kleine Provision beim Kauf.

