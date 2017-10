Amazon Prime Video - Neue Serien und Filme im November 2017

Alle, die über ein Amazon Prime-Abo verfügen, dürfen sich auch im November wieder über neue Filme und Serien freuen. Unter anderem erscheint die 5. Staffel von Vikings und La La Land auf Amazons Video-Streaming-Plattform.

Die Streaming-Plattform Amazon Prime Video verfügt über ein umfangreiches Kontingent an Filmen und Serien. In regelmäßigen Abständen werden neue Einträge in die Datenbank aufgenommen. Auch im Monat November 2017 gibt es wieder neues Material für euch. Das Warten der Viking-Fans hat endlich ein Ende. Die 5. Staffel startet mit dem 1. Teil im nächsten Monat durch!

Neu im Monat November

Pound Puppies: Staffel 1-5 - ab 1. November

Slow West - ab 1. November

Silence - ab 2. November

Superwings: Staffel 4 - ab 3. November

Transparent: Staffel 4 - ab 3. November

Morris aus Maerika - ab 4. November

Lethal Weapon: Staffel 1 - ab 6. November

Legends of Tomorrow: Staffel 2 - ab 10. November

Rellik: Staffel 1 - ab 10. November

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt - ab 11. November

Der Hundertjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand - ab 16. November

The Agoe of Shadows - ab 21. November

Edge of Tomorrow - ab 22. November

La La Land - ab 24 November

Raum - ab 28. November

Shin Godzilla - ab 28. November

Vikings: Staffel 5, Teil1 - ab 30. November

Falls ihr auch Zugriff auf die Datenbank haben möchtet, dann benötigt ihr lediglich ein Abonnement von Amazon Prime. Dadurch erhaltet ihr nicht nur diverse Vorteile beim Einkaufen, sondern noch einige Extras wie zum Beispiel den kostenlosen Zugriff auf viele Serie und Filme.

Seitenauswahl