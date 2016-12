Allgemein - Wir bedanken uns mit einem Geschenk

Bevor Weihnachten und Silvester vor der Türe stehen, möchten wir uns bei euch für eure Treue bedanken. Das gesamte PlayNation-Team verrät euch, was euch in den kommenden Tagen auf unserem Spiele- und Entertainment-Portal erwartet und welches Geschenk wir für euch haben.

Liebe Community,

die gesamte Redaktion wünscht euch ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir möchten uns mit einem besonderen Geschenk bei euch bedanken. Erst kürzlich wurde unserer Plattform einem neuen Glanze unterzogen. Wir haben den Relaunch vor einigen Monaten als Grundbaustein für unser aktuelles Facelift genutzt. PlayNation.de wurde somit komplett neu programmiert. Uns war es wichtig, eine Mischung aus Übersichtlichkeit und einer ordentlichen Performance umzusetzen. Dabei ist eine abgewandelte Variante entstanden, die ihr ab sofort nutzen könnt. Praktisch als Update 1.1.

Wir empfehlen daher einen genauen Blick auf die PlayNation-Website zu werfen, denn ihr werdet feststellen, dass alle Seiten die gleiche Struktur besitzen und somit eine ideale Übersicht bieten. Nehmt euch die Zeit. Zudem dürft ihr künftig einen Wegweiser über den News nutzen oder euch rechts durch spannende und neue News oder Videos klicken. Unsere größte Erneuerung ist unsere brandneue Startseite. Dort findet ihr täglich die neuesten Gaming- und Entertainment-News sowie Top-News, Artikel und spannende Videos. Das Vorbeischauen lohnt sich.

Wir sagen Danke!

In den letzten 12 Monaten konnte PlayNation.de ordentlich zulegen und generierte über 25 Millionen Klicks. Wir möchten uns für eure Treue bedanken. Auch der Start unserer Video-Plattform PlayNation TV wurde dankbar angenommen und so durften wir rund 62.500 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal begrüßen.

Was uns jedoch besonders gefällt, ist der Ausdruckston in der PlayNation-Community. So nutzt ihr die Kommentar-Funktionen auf unserer Seite und YouTube, um konstruktive Kritik zu entsprechenden Themen dazulassen. Auch die Bewertungen sorgen für Freude in der Redaktion, denn jedes Video hat im Durchschnitt eine extrem geringe Dislike-Rate. Das ehrt uns sehr, denn das Projekt entstand mit viel Zeit und Kraft. PlayNation TV wird auch im kommenden Jahr weitergehen und täglich um 17 Uhr neue Videos bringen.

Was passiert zwischen Weihnachten und Silvester?

Die PlayNation-Redaktion wird einmal durchatmen, die Familien und Freunde besuchen, bevor es im Jahr 2017 mit 150% wieder an der Start geht. Dafür wurden neue festangestellte Redakteure ins Team eingebunden und Pläne für das kommende Jahr geschmiedet. Bevor es jedoch so weit ist, solltet ihr euch auf Folgendes freuen: Im Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 03. Januar 2017 gibt es pro Woche zwei PlayNation Battle-Ausgaben. Unser großes Highlight steht jedoch am 31. Dezember 2016 um 17 Uhr an: Wir begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und vergeben die PlayNation TV-Awards.

Zum Schluss noch eines: Wir sind euch für eure Unterstützung bei diesem Projekt sehr dankbar und wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Natürlich werdet ihr auch zwischen unserer 'halben' Betriebspause neue Inhalte auf PlayNation.de vorfinden. Täglich gibt es neue News, Artikel, Videos und vieles mehr. So ganz ausruhen können wir uns dann doch nicht.

