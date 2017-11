Allgemein - We love Video Games Music - Gewinnt zwei Tickets

Wir verlosen zwei Tickets zu dem We love Video Game Music-Konzert in Stuttgart am 04. Februar 2018. Mit Klassikern und Fan-Favoriten aus Final Fantasy, Turrican und Angry Birds zieht das Konzert ein Fazit aus über 30 Jahren Videospielmusik und verneigt sich vor so kreativen Köpfen wie Nobuo Uematsu, Jonne Valtonen und Chris Huelsbeck.

Videospiele und Handy-App-Games sind schon längst eine eigene Kunstform, mit denen weltweit mehr Umsatz erzielt wird als mit Kinofilmen. Genau wie Filme benötigen auch Videospiele ein Element unbedingt: Die Musik! Und die ist allemal hörenswert.

In hochklassigen Arrangements entführt das Programm "Synphonic Selections Stuttgart" das Publikum am 04. Februar 2018 in der Landeshauptstadt Stuttgart in die Welt und Geschichte der Videospielmusik und garantiert einen unvergesslichen Abend. Beginnend bei dem pixeligen Common 8-bit Hero in den 1980er Jahren über die großen epischen Spieleklassiker wie Final Fantasy, Blue Dragon und Turrican bis hin zu den heutigen ausgefeilten Handy-App-Games wie Angry Birds oder Clash of Clans sind alle Meilensteine in einem Abend vereint.

30 Jahre Videospielmusik

Mit Klassikern und Fan-Favoriten aus Final Fantasy, Turrican und Angry Birds zieht das Konzert ein Fazit aus über 30 Jahren Videospielmusik und verneigt sich vor so kreativen Köpfen wie Nobuo Uematsu, Jonne Valtonen und Chris Huelsbeck. Unter der Leitung von Fawzi Haimor und Mischa Cheung am Klavier erwartet das Publikum das rund 60 köpfige Orchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, das mit seiner Live-Aufführung für einen unvergesslichen Abend sorgen wird.

Die Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Das Konzert findet am Sonntag, den 04. Februar 2018 um 18 Uhr in der Liederhalle Stuttgart statt.

Wir verlosen zwei Tickets zu dem We love Games Music-Konzert in Stuttgart sowie je ein Autogramm von dem Produzenten Thomas Böcker und der Pianistin Mischa Cheung. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, tragt in dem Feld unterhalb einfach eure E-Mail-Adresse ein.

Beachtet die folgenden Teilnahmebedingungen:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PlayMassive GmbH, Lindenstr. 20, 50674 Köln.

Die Teilnahme ist nur gültig, wenn die jeweiligen Aktionen tatsächlich ausgeführt worden sind. Das Nutzen von automatisierten Hilfsmitteln („Bots“) ist verboten und führt zum Ausschluss.

Jeder Nutzer kann nur einmal teilnehmen.

Das Gewinnspiel endet am 31. Dezember 2017 um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Der Gewinner wird von uns informiert.

Es ist jeder Nutzer qualifiziert, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Es erfolgt eine Altersprüfung. Ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der PlayMassive GmbH, sowie deren Verwandte und Personen, die im selben Haushalt leben.

Die Auszahlung in bar ist nicht möglich.

Eventuelle Gewährleistungsansprüche der Preise entfallen bei der Teilnahme.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen euch viel Glück!

