Allgemein - Was wurde aus dem Unreal Tournament Kid?

So gut wie jeder Gamer wird sich noch an das "angry german kid" erinnern, das damals in einem Video einen Wutanfall bekam, daraufhin seine Tastatur in Einzelteile zerlegte und lautstark "Ich will Unreal Tournament spielen" brüllte . Doch was ist aus dem 14-jährigen Jungen geworden?

Wir bei PlayNation haben einen ganz klaren Bildungsauftrag, um unsere Leser tagtäglich mit den neuesten und vor allem interessantesten Meldungen aus der bunten Welt der Videospiele zu versorgen.

Für diese News müssen wir zwölf Jahre in der Zeit zurückgehen. Könnt ihr euch eigentlich noch an den 14-jährigen Jungen erinnern, der innerhalb eines Videos lautstark "Ich will Unreal Tournament spielen" schreit und dabei voller Emotionen seine Tastatur in Mitleidenschaft zieht? Natürlich könnt ihr das, schließlich ging das Video damals viral und geistert noch heute als Meme durchs die Weiten des Internets. Doch habt ihr euch eigentlich in der Zeit nach diesem Video auch mindestens einmal die Frage gestellt, wie das "angry german kid" heute aussieht?

Natürlich habt ihr das! Und tatsächlich werdet ihr jetzt ziemlich erstaunt aus der Wäsche schauen. Denn das Unreal Tournament Kid von früher saß in der Zwischenzeit nicht nur am heimischen Rechner und zerlegte eine Tastatur nach der anderen, sondern verbrachte offensichtlich auch den einen oder anderen Tag im Fitnessstudio. Mittlerweile ist aus dem 14-jährigen Aggresivling ein durchtrainierter Bodybuilder namens "Hercules Beatz" geworden, der laut seines Raps einen Bizeps-Umfang von 47 Zentimetern hat und 110 Kilogramm auf die Waage bringt.

Seine Entwicklungsgeschichte hat der pumpende Rapper innerhalb eines Videos zusammengefasst. Fehlen dürfen da natürlich auch einige Seitenhieb gegen damalige Hater nicht. Er selber betont aber, dass das Ganze nicht sonderlich ernst gemeint ist und es sich bei den "Disses" nur um Spaß handle. Mittlerweile, mit 26 Jahren, sieht er die Geschichte sehr gelassen und führt laut seiner Videobeschreibung "ein ganz normales, recht erfolgreiches Leben".

Seitenauswahl

Allgemein - Friendly Fire 3, Netflix und Co. - Die Top-News der vergangenen Woche Die erste Oktoberwoche war prallgefüllt mit allerhand interessanten und spannenden Meldungen. Unter anderem steht Hobby-Trainern ein Halloween-Event zu Pokémon Go bevor, der YouTuber ...