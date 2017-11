Allgemein - Das waren die Top-News der vergangenen Woche

Die vergangene Novemberwoche geizte nicht mit interessanten und spannenden Meldungen. So veröffentlichte das Team hinter Friendly Fire ein verrücktes Behind-the-Scenes-Video und macht auf die dritte Ausgabe aufmerksam, die am 02. Dezember starten wird. Mit Animal Crossing: Pocket Camp veröffentlichte Nintendo einen Nachfolger zu dem beliebten Mobile-Titel und machte damit unzählige Fans glücklich. Ubisoft deutete einen neuen Koop-Modus zu Rainbow Six: Siege an, der den Namen Outbreak tragen wird. Wir haben für euch die interessantesten Meldungen der letzten Woche fein säuberlich zusammengetragen.

Animal Crossing: Pocket Camp - Download im App Store verfügbar

In Deutschland steht der Mobile-Titel Animal Crossing: Pocket Camp bereits seit dem 21. November 2017 offiziell zum Download für iOS- und Android-Geräte bereit. In Animal Crossing: Pocket Camp erstellt ihr euch einen Charakter und müsst anschließend euren eigenen Campingplatz leiten. Zu Beginn werdet ihr von der Hundedame Melinda begrüßt, die euch prompt zum Camp-Manager ernennt.

Kingdom Come: Deliverance - Schnellspeichern wird mit betrunkenem Zustand "bestraft"

Wie jetzt mitgeteilt wurde, wird das häufige Schnellspeichern im Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance mit einem sturzbetrunkenen Zustand des Charakters bestraft. Für die Quicksaves wird nämlich Schnaps als Item benötigt.

Rainbow Six: Siege - Kooperativer Zombie-Modus Outbreak angedeutet

Ubisoft deutete jetzt einen neuen Koop-Modus an, der den Namen Outbreak tragen wird. Nach aktuellem Stand scheint es sich hierbei um Zombies zu gehen. Der Shooter Rainbow Six: Siege von Ubisoft gehört seit seiner Veröffentlichung vor knapp zwei Jahren weiterhin zu den beliebtesten Titeln in dem Bereich. Besonders das kompetitive Gameplay verspricht eine Menge Spaß und wird auch im Bereich des Esports mit großen Turnieren zelebriert.

Friendly Fire - Verrücktes Behind-the-Scenes-Video - Alle Infos zu Friendly Fire 3

Nicht mehr lange, dann startet am 02. Dezember 2017 die dritte Ausgabe zu dem zwölfstündigen Charity-Event Friendly Fire 3 mit Erik "Gronkh" Range, den Jungs von PietSmiet sowie weiteren beliebten deutschsprachigen Webvideoproduzenten. Passend zu dem bevorstehenden Event hat das Friendly Fire-Team ein brandneues Video veröffentlicht, das die verbleibende Wartezeit noch etwas versüßen und einen Vorgeschmack auf das zwölfstündige Charity-Event des Jahres geben soll.

Das Team hinter Friendly Fire besteht aus Erik „Gronkh“ Range, dem „PietSmiet“-Team, Tatjana „Pandorya“ Werth, Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel, Florian „Der Heider“ Heider, Artur „fisHC0p“ Niemczuk und Max „PhunkRoyal“ Ensikat.

Steam - Herbst-Sale mit lohnenden Angeboten gestartet

Steam ruft und die Spieler folgen, zum Leidwesen vieler Geldbeutel. Denn seit gestern läuft bereits der Steam Herbst-Sale und lockt wie gewohnt mit zahlreichen wirklich guten Angeboten.

Netflix - Diese Serien und Filme gibt es für euch im Dezember

Welche Serien und Filme erwarten euch bei Netflix eigentlich in der dunklen Jahreszeit? Wir haben alle Dezember-Neuheiten für euch im Überblick!

Draußen wird es mittlerweile wieder früh dunkel und die dicke Jacke hängt längst nicht mehr nur im Kleiderschrank. Klar, damit stehen der Dezember und natürlich auch Weihnachten vor der Türe. Da empfiehlt es sich den einen oder anderen Titel zu zocken, ein gutes Buch zu lesen oder Netflix zu schauen.

Allgemein - Sprecherin von Bulma am gestrigen Tage verstorben Die japanische Sprecherin von Bulma aus dem Dragon Ball-Franchise ist am gestrigen Abend verstorben. Die genauen Umstände des Todesfalles konnten noch nicht geklärt werden.