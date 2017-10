Allgemein - Unser großes Rainbow Six-Quiz - Wie viel weißt du?

Wir möchte von euch wissen, ob ihr das Zeug habt, einer waschechten Spezialeinheit anzugehören und wirklich alles über die Rainbow Six-Reihe wisst. In unserem ultimativen Quiz könnt ihr euer Wissen unter Beweis stellen - Schummeln strengstens verboten!

Im Jahre 1998 ist der ersten Rainbow Six-Ableger veröffentlicht worden, am 01. Dezember 2015 folgte schließlich der bisher aktuelle Ableger namens Rainbow Six: Siege.

In der Taktik-Shooter-Reihe Tom Clancy's Rainbow Six schlüpft der Spieler in die Rolle eines Mitglieds der streng geheimen Spezialeinheit namens Rainbow, die weltweit gegen Terroristen vorgeht, Geiselbefreiungen durchführt und Bomben entschärft.

Interessant zu wissen: Die Videospielserie Tom Clancy's Rainbow Six basiert auf dem Buch "Operation Rainbow" von Tom Clancy. Der vollständige Name des US-amerikanischen Schriftstellers ist Thomas (Tom) Leo Clancy Jr. Der Schriftsteller starb am 01. Oktober 2013 im Alter von 66 Jahren im Johns Hopkins Hospital in seiner Heimatstadt Baltimore.

Unser großes Rainbow Six-Quiz - Wie viel weißt du?

Wir möchten von euch wissen, ob ihr Zeug habt, einer waschechten Spezialeinheit anzugehören und wirklich alles über die Rainbow Six-Reihe wisst. In unserem ultimativen Quiz könnt ihr euer Wissen unter Beweis stellen - Schummeln strengstens verboten!

Bei Rainbow Six: Siege handelt es sich um den neuesten Ableger der Reihe, der einige Dinge anders als die Vorgänger macht. So wird beispielshalber der Fokus auf den Multiplayer-Modus gelegt. Eine richtige Story-Kampagne gibt es hingegen nicht. Es gibt lediglich sogenannte "Situationen" und "Terroristen-Jagden", die Einzelspieler-Trainings darstellen sollen.

