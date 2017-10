Allgemein - Top Games in dieser Woche

Nachdem wir durch frisch veröffentlichte Spiele wie unter anderem das Science-Fantasy-Rollenspiel Elex oder Bethesdas Grusel-Survival-Shooter The Evil Within 2 sowieso kaum noch Zeit für andere Hobbys haben, erscheinen auch in dieser Woche einige Blockbuster, die ihr in jedem Fall im Blick haben solltet!

PC-Spieler dürfen sich am morgigen Freitag auf die PC-Version zu Destiny 2 freuen. Nachdem das Action-Rollenspiel bereits am 08. September 2017 für PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht wurde, darf dann auch am heimischen Rechenknecht gezockt werden.

Prall gefüllt ist aber vor allem der kommende Freitag, an dem gleich drei waschechte Blockbuster erscheinen. So kann ab dem 27. Oktober in Assassin's Creed: Origins in die Rolle von Protagonist Bayek of Siwa geschlüpft werden, um das alte Ägypten zu erkunden. Besitzer einer Nintendo Switch kommen hingegen in den Genuss von Super Mario Odyssey. Gemeinsam mit Hüpf-Ikone Mario wird sich auf große Jump'n'Run-Reise rund um den Globus begeben.

In Wolfenstein II: The New Colossus setzt Serienprotagonist B.J. Blazkowicz den Kampf gegen das Dritte Reich weiter. Zu Beginn sitzt der Agent aber erst einmal im Rollstuhl, schließlich lag er nach dem letzten Teil satte fünf Monate im Koma.

Diese Spiele erscheinen zwischen dem 23. und dem 27. Oktober:

Montag, der 23. Oktober

High Hell

Ghoststory

Dienstag, der 24. Oktober

Destiny 2 - PC

Hidden Agenda - PS4

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon - PS4

Deer Hunter Reloaded - PS4, Vita, PC

SingStar Celebration - PS4

This Is the Police - Nintendo Switch

Mittwoch, 25. Oktober

Aer: Memories of Old - Xbox One, PS4

Nightmare Boy - PS4

Knowledge is Power - PS4

Donnerstag, der 26. Oktober

Violet - Switch

Zombie Gold Rush - Switch

Worcle Worlds - 3DS

Just Dance 2018 - Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, Wii U, Wii, Switch, PC

Freitag, der 27. Oktober

Assassin's Creed: Origins

Super Mario Odyssey

Wolfenstein II: The New Colossus

Little Nightmares Complete Edition

