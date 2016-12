Ihr seid von den Internet-Problemen der Deutschen Telekom betroffen? Wir haben für euch eine Lösung und erklären Schritt für Schritt, wie ihr den Ausfall umgehen könnt.

Wir von PlayNation.de berichteten bereits in dieser Meldung darüber, dass das Internet- und Telefon-Netz der Deutschen Telekom derzeit massiv gestört ist. Im gesamten Bundesgebiet melden immer mehr Nutzer Ausfälle. Inzwischen hat auch die Telekom auf ihrer Facebook-Seite Stellung bezogen und meldet, dass man an einer Problemlösung arbeitet, jedoch nicht sagen kann, wann diese in Kraft treren wird. Wir von PlayNation.de haben bereits einen Lösungsansatz für euch. So könnt ihr euren Internet-Anschluss wieder nutzen:

1. Öffnet die Systemsteuerung eures PCs.

2. Wählt das Netzwerk- und Freigabe-Center aus. Klickt den von euch genutzen Internet-Anschluss und dessen Eigenschaften an.

3. Nachdem sich ein eigenes Fenster samt mehreren Häckchen geöffnet hat, sucht ihr den Unterpunkt "Internetprotokoll, Version 4 (TCP / iPv4)" und dessen Eigenschaften.

4. Anschließend wählt ihr den unteren und ausgegrauten Menü-Punkt "Folgende DNS-Severadresse verwenden" aus. Im oberen (bevorzugten DNS-Server)-Feld wird die IP: "192.168.2.1" eingegeben.

5. Zuletzt folgt der alternative DNS-Server mit der IP: "8.8.8.8". Nachdem ihr die Eingaben getätigt habt, folgt das Speichern und schon dürftet ihr das Netz wieder nutzen.

Hat euch die Lösung geholfen? Dann würden wir uns auf euer Feedback unter diesen Zeilen im Kommentarbereich freuen.

