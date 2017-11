Allgemein - Take-Two: Physische Spiele werden vollständig aussterben

Take-Two Interactive sieht die Zukunft der Videospiele in einer vollkommen digitalisierten Welt. Physische Spiele könnten bereits in fünf Jahren ausgestorben sein. Schuld daran sollen vorrangig Sony und Microsoft sein.

Der PC wird seit jeher von digitalen Plattformen dominiert, bei den Konsolen wächst der Anteil von Download-Spielen immer weiter - kein Wunder, dass GTA-Publisher Take-Two Interactive mittlerweile der Ansicht ist, dass physische Spiele schon bald komplett aussterben werden.

Take-Two-Präsident Karl Slatoff ist der Ansicht, dass den physischen Spielemarkt nur noch fünf bis zwanzig Jahre verbleiben. Es handele sich um eine natürliche Entwicklung, die kaum aufzuhalten sei.

„Ich denke, über einen längeren Zeitraum wird [der Spielemarkt] zu 100% digital sein. Ich kann nur nicht sagen, ob es 5, 10 oder 20 Jahre sein werden. Vermutlich sind es weniger als 20 und mehr als 5 Jahre, aber ich denke letztendlich läuft es darauf hinaus. Das ist der Zeitgeist. Die Dinge bewegen sich in diese Richtung.“

Der Großteil des Geschäfts beruhe aktuell weiterhin auf dem klassischen Handel physischer Güter, so Slatoff. Diesen wolle man trotz rückläufiger Erlöse weiterhin unterstützen, könne aber nicht für dessen Zukunft garantieren.

Grund für die steigende digitale Dominanz seien unter anderem die Angebote von Sony und Microsoft, die mit ihren Plattformen immer mehr Spieler zum Umdenken bewegen. Der Anteil digitaler Verkäufe steigt auch auf PlayStation 4 und Xbox One immer weiter, Herstellern kommt dies mit geringeren Kosten für Produktion und Vertrieb zugute.

