Wer nicht auf seine alten Spiele für den GameBoy, GameBoy Color oder GameBoy Advance verzichten will, sich aber nicht alle drei Geräte kaufen möchte, sollte sich folgende Hardware einmal ganz genau ansehen. Es geht um den Super Retro Boy, der im Rahmen der diesjährigen CES 2017 offiziell vorgestellt wurde.

Doch was kann der kleine Wunderkasten, der optisch dem Original sehr ähnelt?

Laut dem Entwickler kann er alle Spiele der oben genannten Handhelds abspielen und verspricht dabei neben einem HD-Display eine besonders lange Akkulaufzeit. Genau genommen soll man knapp 10 Stunden auf dem Super Retro Boy daddeln können, ohne dass die Power ausbleibt.

Im August 2017 soll der Handheld für etwa 80 Euro auf den Markt kommen. Was Nintendo von der ganzen Geschichte hält und ob der Verkauf hierzulande überhaupt zugelassen ist, bleibt abzuwarten.

