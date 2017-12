Allgemein - Streitigkeiten zwischen Google und Amazon

Es war bereits in der Vergangenheit zu beobachten, dass Google und Amazon scheinbar nicht so richtig miteinander können. Nun erreichen die Meinungsverschiedenheiten der beiden Konzerne eine neue Stufe, wobei die daraus entstehenden Konsequenzen letztendlich den Kunden betreffen.

Zum wiederholten Male, nun allerdings mit einer vorherigen Ankündigung, wird YouTube den Echo Show, ein smarter Lautsprecher mit Display, ab kommenden Dienstag aussperren. Anfang des Jahre 2018 wird YouTube außerdem auch ihre App von Amazons Fernsehbox Fire TV zurückziehen. Der Grund dafür sei laut YouTube, dass der weltgrößte Onlinehändler Google-Geräte wie den Streaming-Stick Chromecast und den Lautsprecher Google Home nicht im Sortiment listet und mittlerweile keine Produkte mehr von Googles Smarthome-Marke Nest verkauft.

Ähnliche Streitigkeiten gab es bereits zwischen Amazon und Apple. Hier ergab sich nach einigen Monaten der Verhandlung jedoch eine scheinbar für beide Seiten geeignete Lösung, die daraus besteht, dass Amazon Video-Angebot auf Apples Fernsehbox Apple TV kommt und diese im Gegenzug von dem Onlinehändler auf der Webseite gelistet wird.

Es bleibt nun offen, ob sich Amazon und Goolge doch noch einigen werden oder Kunden aufgrund der Streitigkeiten den Kürzeren ziehen werden.

