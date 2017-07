Allgemein - Star Wars - Täter von Ausstellungsstücken ist überführt worden

Der Täter, der Anfang des Jahres Ausstellungsstücke aus der Rancho Obi-Wan entwendete, ist nun überführt worden, da dieser einzelne Stücke bei eBay zum Kauf angeboten hat.

Zu Beginn dieses Jahres stellte CEO und Präsident Steve Sansweet fest, dass unersetzbare und sehr seltene Ausstellungsstücke im Wert von über 200.000 Dollar aus der Rancho Obi-Wan entwendet worden sind.

Das Museum beinhaltet die größte Star Wars-Sammlung der Welt, entsprechend stolz ist Sansweet auf seine Nonprofit-Organisation und jedes einzelne der insgesamt 350.000 Ausstellungsstücke. Nun ist der Täter überführt worden, da dieser die Sammlerstücke bei eBay angeboten hat. Schließlich stellte sich heraus, dass es sich bei dem Dieb um einen jahrelangen guten Freund des Betreibers handelt. Sansweet reagierte bestürtzt auf diese Nachricht. In einem Interview mit der L.A. Times erklärte er:

"Dies ist auf eine Art und Weise die spirituelle Heimat für Star Wars-Sammler. Dass jemand hereinkommt und Gegenstände aus dieser Referenz-Sammlung klaut, wichtige und wesentliche Gegenstände klaut, die ich von einem emotionalen Standpunkt aus zu schätzen weiß, nicht von einem finanziellen ... das war wirklich niederschmetternd."

Nun bittet der CEO darum, das Käufer der Sammlerstücke diese doch bitte wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückführen möchten. Unklar ist momentan allerdings noch, wie die Versicherung reagieren wird und ob Käufer nach der Abgabe der Sammlerstücke entschädigt werden und den Kaufpreis erstattet bekommen.

"Wir fangen an, Leute sagen zu hören: 'Ich will sicherstellen, dass das zurück zur Rancho Obi-Wan gelangt.' Meine Hoffnung wäre, dass alle für das kompensiert werden, was sie gekauft haben und dass sie bereit sind, die Sachen zur Rancho zurückzubringen, aber das hängt alles von der Versicherung ab. Und es ist nie leicht mit Versicherungsfirmen."

