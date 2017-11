Allgemein - Sprecherin von Bulma am gestrigen Tage verstorben

Die japanische Sprecherin von Bulma aus dem Dragon Ball-Franchise ist am gestrigen Abend verstorben. Die genauen Umstände des Todesfalles konnten noch nicht geklärt werden.

Eine traurige Nachricht müssen wir am heutigen Tage vernehmen. Gestern Abend, am 16. November 2017, ist die Synchronsprecherin Hiromi Tsuru verstorben. Sie wurde bewusstlos auf ihrem Sitz im Auto gefunden, das auf dem Shuto Expressway in Tokio scheinbar zum Stehen kam. Die Lichter waren noch an und ihren Gurt hatte sie ebenfalls umgeschnallt. Asahi News hat berichtet, dass die in Japan hoch angesehene Sprachkünstlerin daraufhin ins Krankenhaus gebracht und für tot erklärt wurde. Sie ist im Alter von 57 Jahren verstorben.

Todesursache noch unklar

Bemerkenswert an dem Vorfall ist, dass es scheinbar keine Anzeichen für einen Unfall gab und sie auch sonst keine Wunden am Körper trug. Die Polizei glaubt, dass sie an einer Krankheit verstorben sei. Sankei News hat diesbezüglich verlauten lassen, dass die genaue Ursache noch ermittelt wird.

Hiromi Tsuru war maßgeblich für die Verkörperung vieler Figuren aus bekannten Animes verantwortlich, die sie mit ihrer Stimme zum Leben erweckte. Dazu zählen neben Bulma aus Dragon Ball auch Dokin-chan aus Anpanman, Ukyo Kuonji aus Ranma ½, Reiko Mikami aus Ghost Sweeper Mikami oder Naomi Hunter, die im Franchise von Metal Gear Solid auftrat.

