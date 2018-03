Allgemein - So realistisch können Gesichter mit der Unreal Engine aussehen

Ein auf der GDC 2018 veröffentlichtes Video zeigt eindrucksvoll, wie realistisch Gesichter in der Unreal Engine ausehen können. Erratet ihr auf den ersten Blick, welches Modell echt und welches computergeneriert ist?

Im Rahmen der GDC 2018 haben die verantwortlichen Entwickler von Epic Games mithilfe eines Videos demonstriert, wie realistisch Gesichter mittlerweile durch eine Grafik-Engine wie die Unreal Engine dargestellt werden können.

In dem entsprechenden Video sind der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis zu sehen, der durch seine Darstellung des Gollum in Der Herr der Ringe weltweit Bekanntheit erlangte, sowie eine außerirdische Kreatur. Beide Gesichter, die nebeneinander angeordnet worden sind, wurden durch sogenanntes CGI künstlich erzeugt. Dabei werden sämtliche Gesichtszüge des Schauspielers per Motion-Caputuring-Verfahren auf die beiden computeranimierten Modelle übertragen, um ein möglichst realistisches Gesicht zu erschaffen.