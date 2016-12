Ist das der Startschuss für eine neue „TV-Generation“? Für ein russisches TV-Format werden Teilnehmer gesucht, die bereit sind alles zu tun – sei es Mord oder Vergewaltigung. Bahnt sich hier die reale „Die Tribute von Panem“-Sendung an?

Wer denkt im Fernsehen alles gesehen zu haben, sollte sich jetzt besser festhalten: Das Online-Magazin Deadline berichtet, dass in Russland die Planungen für eine Sendung laufen, die sich „Game 2: Winter“ nennt. Das Konzept orientiert sich dabei an der Buchreihe „Die Tribute von Panem“: Den Teilnehmern wird erlaubt absolut alles zu tun - sei es zu morden oder zu vergewaltigen - um das gesetzte Ziel zu erreichen.

Die Sendung versucht dabei insbesondere reiche Teilnehmer anzusprechen, die den "Kick" und die Herausforderung suchen. Allein in Punkto Antrittsgeld wird von 165.000 US-Dollar gesprochen – der Gewinner könnte sogar mit einem Preisgeld von 1,6 Millionen US-Dollar nach Hause gehen. Zuvor müssen die Teilnehmer ein striktes Training mit russischen Elite-Soldaten durchlaufen, bis es dann im Sommer 2017 gemeinsam mit Bären und Wolfen an den Start gehen soll. Ganz ohne Konsequenzen bleibt die Sendung natürlich nicht: Auch wenn den Teilnehmern innerhalb des Formats erlaubt wird alles zu tun was sie wollen, müssen sie im Nachhinein mit den strafrechtlichen Konsequenzen rechnen (also zum Beispiel harschen Gefängnisstrafen, die unzählige Jahre umfassen könnten). Gefilmt werden soll die ganze Aktion mit bis zu 2.000 Kameras, die das Verhalten von bis zu 30 Spielern festhalten sollen. Als groß angelegte Fernsehsendung wird das Format möglicherweise dann auch noch in verschiedene Sprachen wie Englisch, Spanisch oder eben Deutsch übersetzt.

