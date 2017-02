Allgemein - Rocketbeans gewinnen deutschen Fernsehpreis 2017

Diesen Tag werden die vier Moderatoren der Rocketbeans sicher nicht vergessen. Sie erhielten als erste große Auszeichnung den deutschen Fernsehpreis 2017 für die besten Moderation Unterhaltung.

Seit vielen Jahren sind Nils Bomhoff, Simon Krätschmer, Daniel Budiman und Etienne Gardé bemüht, den Spielejournalismus so unterhaltsam wie möglich unters Volk zu bringen. Was damals mit Game One auf dem Sender MTV angefangen hat, findet sich mittlerweile als Game Two auf YouTube wieder, während man vor einigen Monaten noch fest davon ausging, dass die Produktionsfirma RocketBeansTV pleite geht und schneller wieder verschwindet als sie hervorkam.

Doch man erholte sich von schweren Zeiten, wechselte von Twitch auf YouTube und findet sich heute sogar als Preisträger wieder. Am Donnerstagabend fand der deutsche Fernsehpreis 2017 statt und zeichnete Persönlichkeiten aus, die im vergangenen Jahr besonders gut abgeliefert haben. Unter den Nominierten waren auch die vier Moderatoren von RocketbeansTV für die Kategorie "Beste persönliche Leistung / Moderation Unterhaltung".

Hart erarbeitete Auszeichnung

Am Ende setzte man sich gegen Moderatorin Jeannine Michaelsen und Unterhalter Alexander Duszat (Elton) durch und wurde für die Individualität und Vielseitigkeit in den Formaten "Rocket Beans TV" und "NITRO Autoquartett" gelobt.

Auch wir gratulieren unseren Kollegen aus Hamburg und senden virtuelle Glückwünsche und Fischbrötchen.

Siehe auch: 2017