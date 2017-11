Allgemein - Lioncast Bundle - Amazon Deals of the Day

Lioncast bietet aktuell zahlreiche Produkte auf Amazon zu stark reduzierten Preisen an. Unter anderem könnt ihr die mechanische Tastatur LK300 um 23 Prozent reduziert für nur 92,95 Euro erwerben. Solltet ihr also ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen oder euch selber belohnen wollen, lohnt sich ein Blick in jedem Fall.

Gamer, die sich momentan nach neuem Equipment umschauen oder ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen, sollten am heutigen Montag, den 06. November 2017 einen Blick auf die Produktpalette der Berliner Hardware-Schmiede Lioncast bei Amazon werfen.

Zahlreiche Produkte stehen aktuell im Rahmen des "Amazon Deal of the Day" zu deutlich reduzierten Preisen zur Verfügung. Darunter zum Beispiel die mechanische Gaming-Tastatur mit anpassbarer Einzeltasten-RGB-Hintergrundbeleuchtung LK300, auf die wir bereits in unserem umfangreichen Test einen ganz genauen Blick drauf geworden haben. Die Tastatur wird aktuell anstatt für 119,95 Euro für 92, 95 Euro angeboten.

Weiterhin bietet Lioncast das Gaming-Headset LX50 für 46,95 Euro oder die Gaming-Maus LM30 für 33,95 Euro an. Alle reduzierten Produkte haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Die Aktion endet heute um 23:59 Uhr.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

