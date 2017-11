Allgemein - Last Man Sitting - Verrückte Battle-Royale-Parodie im Video

Ein deutscher Entwickler werkelt derzeit mit Last Man Sitting an einer Parodie zu den derzeit beliebten Battle-Royale-Titeln. Ein entsprechendes Video zeigt die kuriosen Kämpfe auf Bürostühlen, während der Rückstoß der Waffen für die Fortbewegung verwendet wird.

Wie nennt sich eigentlich das genaue Gegenteil von dem beliebten Spielmodus "Last Man Standing"? Natürlich "Last Man Sitting", ist doch klar! Während Titel mit einem Battle-Royale-Modus wie Playerunknown's Battlegrounds oder Fortnite von Epic Games derzeit Hochkonjunktur haben, hat sich ein deutscher Entwickler eine entsprechende Parodie überlegt und direkt auch in die Tat umgesetzt.

In "Last Man Sitting" befindet ihr euch in einem Großraumbüro und sitzt auf einem Schreibtischstuhl. In den Händen haltet ihr eine Pumpgun, durch dessen Rückstoß ihr euch nicht nur fortbewegt, sondern auch die anderen kahlköpfigen Büromitarbeiter ins virtuelle Jenseits befördert. Durch die recht eigenartige und an Goat Simulator erinnernde Ragdoll-Physik, konnte der Titel auf Reddit innerhalb von kürzester Zeit mehr als 100.000 Upvotes erlangen.

Last Man Sitting 😂 A Battle Royale based in the office! 💥 @Der_Kevin pic.twitter.com/NVleX8pg1z — GAMINGbible (@gamingbible) 23. November 2017

Das allgemeine Spielprinzip ist dabei nicht groß anders, als bei PUBG - außer dass ihr euch ausschließlich mitsam eures Stuhl durch den recht kleinen Raum bewegt. Der Angestellte, der als letzter noch auf seinem Stuhl sitzt, gewinnt die Runde und erhält sicherlich auch eine ordentliche Gehaltserhöhung.

Mit den Kollegen von Kotaku hat der deutsche Entwickler namens Kevin Suckert über die Idee seines kuriosen Titels gesprochen und verraten, dass er eigentlich an einem GTA-Klon gearbeitet hat. Während er an dem Shooter-Gameplay werkelte, kam irgendwann die Idee auf, den Rückstoß der Waffen für die Fortbewegung zu nutzen. Schließlich kamen die Stühle hinzu und schon stand die Idee von Last Man Sitting.

Der Titel soll im Januar 2018 für Windows, Mac sowie Linux erscheinen und durch verschiedene Features erweitert werden.

