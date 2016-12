Die neue Serie von Kultschauspieler Kevin James startet heute in Deutschland voll durch – wir verraten euch, welcher Streaming-Anbieter „Kevin Can Wait“ anbietet und was euch in der Serie erwartet.

In Deutschland erlangte Schauspieler Kevin James insbesondere in der Kultserie „King of Queens“ an Bekanntheit, in welcher er als Kurierfahrer Douglas Heffernan allerlei wahnwitzige Familiengeschichten durchlebte. Seitdem widmete sich der Kultschauspieler eher größeren Filmprojekten und machte sich mit Filmen wie Kindsköpfe und Pixel einen Namen. Nun startet James mit einer brandneuen Serie durch, die sich „Kevin Can Wait“ nennt. Alle Informationen über den Inhalt der Serie findet ihr in unserem älteren Beitrag, der unter diesem Absatz verlinkt ist.



Tatsächlich lief die Serie bereits am 19. September dieses Jahres in den Staaten an und erfreut sich dort überwiegend positiver Kritik. Deutsche Interessenten können ab heute in „Kevin Can Wait“ reinschauen, welches exklusiv von Amazon Prime Video zur Verfügung gestellt wird. Ab heute könnt ihr in den Genuss der ersten drei Folgen kommen, jede weitere Folge erscheint am Dienstag.

