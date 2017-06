Allgemein - John Romero verkauft Original-Doom-2-Disketten für 3.000 Euro

John Romero, seines Zeichens Erfinder von Doom und Mitgründer des Entwicklerstudios id Software benötigt mehr Platz in den eigenen Wänden und hat sich kurzerhand dazu entschlossen einen Satz von Original-Doom 2-Disketten aus seinem Privatbestand zu verkaufen.

Ein scheinbarer "Hardcorde-Doom-Fan" hat sich diese Möglichkeit offenbar nicht entgehen lassen und die Disketten auf ebay für 3.150 US-Dollar erworben.

I've decided to put up a set of DOOM 2 floppies (3.5") on eBay! Will sign if you like (if you win). https://t.co/sNW6xR7Upo #games