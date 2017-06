Allgemein - Inside und Limbo erscheinen im September in physischer Version

Im September dieses Jahres erscheint ein physisches Double Pack mit den beiden gefeierten Puzzle-Plattformern Limbo sowie Inside aus dem Hause Playdead für die Xbox One und PlayStation 4.

Wie Publisher 505 Games sowie das dänische Entwicklerstudio Playdead bekannt gegeben haben, werden die beiden Puzzle-Plattformer Limbo sowie Inside im September dieses Jahres in Form eines physischen Double Packs für die Xbox One und die PlayStation 4 in den Einzelhandel kommen.

Bislang ist lediglich bekannt, dass die Sammlung für 19,99 britische Pfund bzw. 29,99 US-Dollar erworben werden kann und am 15. September in Europa erscheint. Neben den beiden Spielen werden der Sammlung zudem eine Art Card und ein Limited Edition-Poster beiliegen.

Beide Spiele haben aufgrund des einzigartigen Grafikstils und der packenden Geschichte gute bis sehr gute Kritiken erhalten.

