Wir haben ja schon viele Grafik-Demos von alten Spielen gesehen, doch diese Umsetzung vom Hyrule Field in der Unreal Engine 4 übertrifft alles bisherige.

Während die Spieler der alten Schule sofort an die kantige Umgebung denken, wenn sie die Worte "Hyrule Field" hören, dürften Neulinge ab sofort nur noch an folgende Bilder denken. Das Hyrule Field aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde in der Unreal Engine 4 umgesetzt und ist grafisch kaum noch zu überbieten.

In der Vergangenheit sind uns vor allem die Videos vom deutschen User CryZENx im Kopf geblieben, doch mit folgenden Clip hat er gar nichts zu tun. Tatsächlich handelt es sich um eine Art Newcomer in der Szene, der auf den Namen Saul Goodman hört - einem Charakter aus Breaking Bad oder auch Better Call Saul. Sein richtiger Name ist allerdings Jason Mertens und er nutzte für sein Video neben der Unreal Engine 4 noch Programme wie Maya oder Blender.

Vom eben genannten CryZENx bekam der Ersteller bereits Lob für den Clip, da ihm das Level-Design so gut gefällt. Uns übrigens auch. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser News ansehen.

