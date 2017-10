Allgemein - Friendly Fire 3, Netflix und Co. - Die Top-News der vergangenen Woche

Die erste Oktoberwoche war prallgefüllt mit allerhand interessanten und spannenden Meldungen. Unter anderem steht Hobby-Trainern ein Halloween-Event zu Pokémon Go bevor, der YouTuber ApoRed sitzt in Untersuchungshaft, Friendly Fire 3 bekommt einen frischen Trailer spendiert, ihr könnt für das Jugendwort 2017 abstimmen und wir stellen uns die Frage, was eigentlich mit unserem Steam-Account passiert, wenn wir sterben. Wir haben für euch die interessantesten Meldungen der letzten Woche fein säuberlich zusammengetragen.

Friendly Fire 3, Netflix und Co. - Die Top-News der vergangenen Woche

In der vergangenen ersten Oktoberwoche hatten wir für euch wieder zahlreiche spannende News aus der bunten Welt der Videospiele und des Entertainment-Bereichs am Start. Da fällt es schwer den Überblick zu behalten, deshalb fassen wir für euch in den folgenden Zeilen die wichtigsten und interessantesten Meldungen zusammen.

Pokémon Go - Halloween-Event mit neuen Pokémon steht bevor

Im Monat Oktober dürfen sich alle Pokémon Go-Spieler über ein entsprechendes Halloween-Event freuen, das mit neuen Inhalten sowie Pokémon daherkommen wird. Laut einiger Fans könnte damit sogar die dritte Pokémon-Generation Einzug halten.

League of Legends - Entwickler beleidigt Troll, verlässt Riot Games

Ein hochrangiger Entwickler bei Riot Games stellt sich Fragen der Spieler - und beleidigt in einer Antwort einen bekannten Twitch-Streamer. Nach einem Shitstorm entschuldigt er sich und arbeitet ab sofort nicht mehr bei dem LoL-Studio.

Jugendwort des Jahres 2017

Auch in diesem Jahr sucht der Langenscheidt-Verlag wieder das Jugendwort des Jahres, nun erfolgt die inzwischen zehnte Abstimmung der Netzgemeinde. Insgesamt stehen 30 Nominierte für das Jugendwort des Jahres 2017 zur Auswahl.

Preiserhöhung in Deutschland - So viel kostet es jetzt

Der Streaming-Anbieter Netflix hat eine Preiserhöhung für seine Plattform bekanntgegeben. Ab November wird ein Abonnement pro Monat bis zu zwei Euro mehr kosten. Die neuen Kosten gelten sowohl für Neu- als auch Bestandskunden.

Wolfenstein 2: The New Colossus - Nazis boykottieren Spiel

Weil Bethesda in einem aktuellen Trailer zu Wolfenstein 2 den Spruch „Make America Nazi-Free Again“ verwendet, drohen politisch rechts angesiedelte Spieler mit Boykott. Grund dafür: Sie stellten offenbar überraschend fest, dass man in der Wolfenstein-Serie gegen Nazis kämpft.

Steam - Was passiert mit eurem Account, wenn ihr sterbt?

Wer einen Steam-Account hat, kann ihn laut Vertrag nur persönlich nutzen. Doch was passiert eigentlich, wenn ihr sterbt? Könnt ihr das Konto mitsamt allen Spielen vererben?

Friendly Fire - Offizielles Datum samt neuer Informationen bekanntgegeben

Im vergangenen Monat bereits angeteasert, nun wird es konkret: Die Teilnehmer der Livestream-Show Friendly Fire haben auf diversen Social-Media-Kanälen ein neues Video veröffentlicht, welches nicht nur neue Informationen zur dritten Ausgabe bereithält, sondern daneben auch die emotionalsten Momente des letzten Jahres zusammenfasst.

YouTube - ApoRed sitzt in Untersuchungshaft

Der YouTuber ApoRed ist nicht zu seinem Prozess vor Gericht erschienen. Nun muss dieser mit den entsprechenden Konsequenzen leben und vorübergehend ins Gefängnis.

Jurassic World Evolution - Erstes Ingame-Material mit massenhaft Dinos veröffentlicht

Im Rahmen der gamescom 2017 wurde während des Xbox-Events das neue Aufbaustrategie-Spiel Jurassic World Evolution präsentiert. Das Spiel aus dem Hause Frontier Developments orientiert sich dabei an den bekannten Filmen aus dem Jurassic Park-Universum. Das Team war zuletzt zuständig für das äußerst beliebte Planet Coaster.

