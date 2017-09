Allgemein - Elon Musk: Künstliche Intelligenz als Auslöser für den Dritten Weltkrieg?

Es wirkt zu Beginn fast ein bisschen widersprüchlich: Aktuell steht Elon Musk, CEO von Unternehmen wie SpaceX und Tesla, öfters im Rampenlicht und zog erst letztens mit der Entwicklung einer Dota-2-KI insbesondere in der Gaming-Branche einiges an Aufmerksamkeit auf sich.

Sein Unternehmen hatte es geschafft eine künstliche Intelligenz auf die Beine zu stellen, die einen der besten Dota-2-Spieler weltweit gnadenlos in eine Schranke gewiesen hat. Laut eigener Aussage sei mal dabei eine revolutionäre künstliche Intelligenz zu entwickeln. Zeitgleich scheint dieser aber auch eine klare Meinung zum gefährlichen internationalen Entwicklungstrend zu haben. Auf Twitter verriet er vor einigen Tagen:

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.

Damit reagiert Musk auf eine Aussage, die vom russischen Staatsoberhaupt Vladimir Putin vergangenen Freitag getätigt wurde. Dieser sagte nämlich sinnbildlich, dass dasjenige Land, welches die beste KI entwickelt, zum „Herrscher der Welt“ avancieren würd – natürlich nur gegenüber junger Studenten.

Musk begründet seine Aussage dahingehend, dass eine künstliche Intelligenz irgendwann die Empfehlung liefern könnte, dass ein Erstschlag die höchste Siegeswahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Szenario liefern könnte:

May be initiated not by the country leaders, but one of the AI's, if it decides that a prepemptive strike is most probable path to victory