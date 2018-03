Allgemein - Diese Games erscheinen vom 26. März bis 01. April

Während in der vergangenen Woche zahlreiche neue Spiele erschienen sind, ist die Woche vom 26. März bis zum 01. April 2018 eher überschaubar. Trotzdem könnt ihr euch auf Titel wie Far Cry 5 für PS4, Xbox One sowie PC oder Outlast 2 für die Nintendo Switch freuen. Die wichtigsten Neuerscheinungen haben wir für euch in unserer News zusammengefasst.

Der wohl größte Titel, der in dieser Woche erscheint, ist mit Sicherheit der First-Person-Shooter Far Cry 5 von Ubisoft. Doch es gibt zudem zahlreiche kleinere Spiele, die vom 26. März bis zum 01. April 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie den PC erscheinen. Horror-Fans dürfen sich unter anderem auch Outlast 2 für Nintendos Hybrid-Konsole freuen. Wenn ihr gerne an eurem PC schraubt, könnte PC Building Simulator vielleicht genau das Richtige für euch sein.

Dienstag, 27. März 2018

Far Cry 5 für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Outlast 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch MX vs ATV - All Out für PS4, Xbox One, PC

Pixark für Nintendo Switch

PC Building Simulator für PC

Robocraft Infinity für PC

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings für PS4

Shiny für PS4

MLB The Show 18 für PS4

Puzzle Fighter für Xbox One

Robocraft Infinity für Xbox One

Mittwoch, 28. März 2018

X-Morph - Defense - European Assault für PS4, Xbox One, PC

Earthlock für Xbox One

NEOGEO - Sengoku 3 für Xbox One

Donnerstag, 29. März 2018

Empires Apart für PC

Train Valley 2 für PC

Umiro für PC

Shining Resonance Refrain für PS4

Super Robot Wars X für PS4

Max: The Curse of Brotherhood für Nintendo Switch

Freitag, 30. März 2018

The Witch and the Hundred Knight 2 für PS4

Alteric für Xbox One, Nintendo Switch

Minecraft: Super Duper Graphics Edition für Xbox One

Penny-Punching Princess für Nintendo Switch

Shadow Bug für Nintendo Switch

Toki Tori für Nintendo Switch

Samstag, 31. März 2018