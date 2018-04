Allgemein - Diese Games erscheinen vom 02. bis 08. April 2018

In der 14. Kalenderwoche könnt ihr euch unter anderem auf das minimalistische Adventure Minit sowie das MMO TERA und den Survival-Titel Impact Winter für PS4 und Xbox One freuen. Die wichtigsten Neuerscheinungen für PS4, Xbox one, PC und Nintendo Switch haben wir für euch in unserer News zusammengefasst.

Nachdem in der vergangenen Woche bereits Far Cry 5 und Co. erschienen sind, könnt ihr euch in dieser Woche ein wenig entspannen. Interessant könnte aber vor allem das Adventure namens Minit sein, das optisch so minimalistisch wie nur möglich gehalten ist und bei dem ihr für jeden Ausflug lediglich 60 Sekunden zur Verfügung habt.

Impact Winter hingegen entführt die Spieler in ein eiskaltes Survival-Abenteuer. Der Titel erschien bereits im letzten Jahr für den PC via Steam. Und nun folgt die PS4- und Xbox One-Version zum Spiel. Ebenfalls in der 14. Kalenderwoche erscheint das MMORPG TERA für die Konsolen PS4 und Xbox One. Das Spiel wird Free-2-Play, es existiert jedoch ein sogenanntes Founder's Pack, das für rund 30 Euro zu haben ist und diverse Ingame-Extras bereithält.

Die wichtigsten Games, die im Monat April 2018 für PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch erscheinen, haben wir für euch in unserem Artikel zusammengefasst:

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im April 2018

Diese Spiele erscheinen in der 14. Kalenderwoche vom 02. bis zum 08. April 2018

Montag, 02. April 2018

TERA für PS4, Xbox One, PC

Dienstag, 03. April 2018

The Adventure Pals für PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Simon the Sorcerer 2 – 25th Anniversary Edition für PC

Minit für PS4, Xbox One, PC

Crisis on the Planet of the Apes für PS4

Mittwoch, 04. April 2018

Dangun Feveron für PS4, Xbox One, PC

Metropolis – Lux Obscura für PS4, Xbox One

Donnerstag, 05. April 2018

Impact Winter für PS4, Xbox One, PC

Extinction für PS4, Xbox One, PC

NEOGEO The King of Fighters' 99 für Xbox One

Urban Trial Playground für Nintendo Switch

Super Rocket Shootou für Nintendo Switch

Animated Jigsaws – Beautiful Japanese Scenery für Nintendo Switch

2064 – Read Only Memories für Nintendo Switch

Freitag, 06. April 2018