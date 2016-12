Es könnte derzeit besser laufen bei Crytek. Der Entwickler ist zuletzt immer wieder durch negative Schlagzeilen aufgefallen und zieht dafür jetzt Konsequenzen. Gleich fünf Studios wurden geschlossen.

Es herrscht Aufbruchstimmung bei Entwickler Crytek. Das Unternehmen stand zuletzt hart in der Kritik, da Gehälter nicht mehr an die Angestellten ausgezahlt wurden. Die Lage beruhigte sich in den letzten Tagen und langsam kam das Geld bei den Arbeitern an, doch jetzt folgt der nächste Tiefschlag. Das Unternehmen schließt gleich fünf Studios und belässt es nur noch bei den Hauptsitzen in Frankfurt und Kiew.

Damit wurden die Studios in Budapest, Istanbul, Seoul, Shanghai und Sofia geschlossen. Grund für die Schließung der anderen Studios ist die Konzentration auf die eigenen Stärken und Kernkompetenzen. In einem Statement erklärte Avni Yerli:

"Unser Fokus liegt von nun an ausschließlich auf unseren Kernkompetenzen, die Crytek seit Beginn definieren: hochtalentierte Mitarbeiter, Technologien auf höchstem internationalen Niveau und innovative Spieleentwicklung. Wir glauben fest daran, dass wir aus diesem herausfordernden Prozess als agileres und wachstumsfähigeres Unternehmen hervorgehen: Aufgestellt für eine erfolgreiche Zukunft.”

Seitenauswahl

Infos zu Allgemein

Allgemein - Hyrule in schönster Grafik Wir haben ja schon viele Grafik-Demos von alten Spielen gesehen, doch diese Umsetzung vom Hyrule Field in der Unreal Engine 4 übertrifft alles bisherige.