Die Black Friday Angebote haben begonnen. Ab heute gibt es die Black Week, Cyber Monday Woche und viele weitere Rabatt-Aktionen von Händlern wie Saturn, Amazon oder Mediamarkt. Wir haben die besten Deals für euch im Black Friday Ticker.

Angebote über Angebote, soweit das Auge reicht: Die Rabatt-Aktion vom Black Friday hat begonnen. Ab heute bis zum Freitag und teils auch noch am Wochenende gibt es viele Rabatte und Gutscheine. Die besten Deals haben wir in unserem Ticker für euch zusammengefasst. Insbesondere Gaming-Angebote und aus der Kategorie Elektronik, Fernseher, Filme und Unterhaltung haben wir auf dieser Seite Angebote in Echtzeit für euch.

Zuletzt aktualisiert: 23.11.2017, 13:35 Uhr

Cyber Monday Woche auf Amazon

In der Cyber Monday Woche gibt es 20 Prozent auf alle gebrauchten Artikel in den Amazon Warehouse Deals. Außerdem warten folgende Highlights auf euch:

Black Week bei Saturn

Die ganze Woche über gibt es diese ausgewählten Angebote:

Media Markt reduziert zum Black Friday

Auch Media Markt hat gute Deals zum schwarzen Freitag:

Noch mehr Angebote: Alle weiteren Highlights

Nicht nur Amazon, Saturn und Media Markt haben zum Black Friday etwas zu bieten. Diese Highlights haben wir ebenfalls gefunden:

Tipp: Verkaufen statt Kaufen

ReBuy hat zum schwarzen Freitag ein besonderes Angebot. Denn auf der Seite könnt ihr statt gute Preise zu zahlen auch gutes Geld bekommen: Verkauft eure alten Spiele, Zubehör, das ihr nicht mehr benötigt oder euren alten Fernseher zum Bestpreis. Zur Aktion gelangt ihr hier:

