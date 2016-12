Es ist nunmehr ein erster Trailer zu 'Beware The Slenderman' veröffentlicht worden. Die Dokumentation befasst sich mit dem Slender Man und begleitet ein Gerichtsverfahren, da es im Zusammenhang mit dieser Gruselfigur zu einem Mordfall in den USA kam.

Um die Gruselfigur des Slendermans gab es nach 2009 einen regelrechten Hype. Die gespenstische Figur mit dem weißen Kopf, schwarzen Anzug und den langen Armen jagte vielen eine große Angst ein. Insbesondere aus Spielen wie Slender: The Eight Pages fand diese Horrorfigur auch den Weg in die hiesige Spielelandschaft. So konnten sich viele Freunde des Horrorgenres der mysteriösen Figur in einem Wald stellen. Doch dies sorgte nicht nur für positive Resonanz. In den USA kam es beispielsweise zu einem schrecklichen Mordfall, der aufgrund dieser Vorlage durchgeführt wurde.

Tipp: Slender: The Arrival, ein sehr beliebter Nachfolger!

Die Figur wurde hier scheinbar als Inspirationsquelle verwendet. Zwei zwölfjährige Mädchen haben im US-Bundesstaat Wisconsin eine grausame Tat begangen. Sie lockten eine Mitschülerin in einen Wald und stachen sie daraufhin nieder. Laut Aussagen wollten sie damit dem "Slender Man" imponieren, da er sie dazu angestiftet hätte.

Beware The Slenderman

Im Dokumentarfilm "Beware The Slenderman" wird der Vorfall aufgearbeitet umd im Gerichtsprozess begleitet. Die zentrale Frage ist hierbei, ob die Mädchen als Kinder oder Erwachsene vor Gericht gestellt werden. Innerhalb der South By Southwest Festivals gab es bereits die Uraufführung im März 2016. Anfang nächsten Jahres, am 23. Januar 2017, wird die Dokumentation schließlich auf HBO ausgestrahlt. Zudem ist bereits eine Adaption aus Hollywood im Gespräch, die in den nächsten Jahren folgen könnte.

Seitenauswahl

Infos zu Allgemein

Allgemein - Hyrule in schönster Grafik Wir haben ja schon viele Grafik-Demos von alten Spielen gesehen, doch diese Umsetzung vom Hyrule Field in der Unreal Engine 4 übertrifft alles bisherige.