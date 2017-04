Alien: Isolation 2 - Nachfolger möglicherweise bereits in Arbeit

Alien: Isolation war für Sega und The Creative Assembly ein voller Erfolg, wenn auch nicht auf finanzieller Ebene. Nun gibt es nicht näher benannte Quellen, die eine Fortsetzung des Horrorspiels in Arbeit sehen.

Möglicherweise könnten Fans des Horror-Genres bald Nachschub erhalten. Die Rede ist von einem Nachfolger des beliebten Gruselabenteuers Alien: Isolation.

Allem Anschein nach arbeitet The Creative Assembly bereits im Verborgenem an einem 2. Ableger. Laut Aussagen der britischen Zeitschrift "Official PlayStation Magazine" hätte das Team hinter Halo Wars 2 nach der Fertigstellung des Spiels nun mit den Arbeiten an Alien: Isolation 2 begonnen. Dies ist der 135. Ausgabe des Magazins zu entnehmen. Als Nachweis werden hier eigene interne Quellen angegeben, die jedoch nicht weiter im Detail ausgeführt wurden.

Halo Wars 2 ist bereits seit Februar 2017 für die Xbox One erhältlich. Denkbar ist es schon, dass Sega und Creative Assembly an den riesigen Erfolg von Alien: Isolation anknüpfen möchten. So schlug der Überraschungshit bei den Horrorfans doch ein wie eine Bombe.

Bemerkenswert hierbei ist, dass das Studio mit Creative Assembly Sofia vor einier Zeit Zuwachs bekommen hat und hier schon offiziell verkündet wurde, dass die aufgekauften 60 Mann an unangekündigte Projekte arbeiten werden. Wir werden euch auf PlayNation.de über aktuelle Geschehnisse diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Quelle: Official PlayStation Magazine

