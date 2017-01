Mit Alien Covenant erwartet uns womöglich ein schauriges SciFi-Spektakel, das das Alien-Franchise zurück zu seinen Wurzeln führt. Fox plant zudem eine VR-Adaption für die größeren Plattformen der Virtual Reality, allerdings gibt es noch nicht sehr viele Informationen.

RSA Films und die Fox Innovation Lab sind bereits für die VR-Umsetzung von Der Marsianer bekannt. Nun scheint sich eine neue Adaption für den Bereich der Virtual Reality am Gaming-Horizont zu erstrecken. Der kommende Blockbuster von Ridley Scott, Alien Covenant, soll eine entsprechende Umsetzung in VR für alle gängigen VR-Plattformen erhalten. In das Raster dürften die PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive fallen. Es gibt dabei nur einen Haken. Die Kritiken von Der Marsianer waren mehr schlecht als recht.

Wie die Webseite Variety nunmehr berichtet, wird die zweite Auskopplung aus dem Hause Fox in puncto VR nicht bloß eine reine Marketingkampagne. Sie haben diesbezüglich einige Worte verloren.

"Wir sehen Virtual Reality als ein neues Medium, nicht bloß als ein Werbefahrzeug. Unsere Intention vom ersten Moment an, als wir unseren Plan für diesen Bereich entwickelten, war der Einstieg in das kommerzielle VR-Business."

Demnach dürfen Interessenten gespannt sein, wie die kommende VR-Erfahrung von Alien Covenant ausfallen wird. Der Schöpfer der Alien-Reihe Ridley Scott möchte mit Covenant eine Brücke zwischen dem allerersten Alien-Film und Prometheus: Dunkle Zeichen schließen. Er gab dazu an, dass der Ableger wieder mehr in Richtung Horror, also zurück zu den Wurzeln gehen sollte. Abzuwarten bleibt, inwiefern dieses Gefühl in der VR-Adaption transportiert wird. Das schaurige SciFi-Spektakel wird im Mai 2017 auch hiesige Kinos erreichen.

