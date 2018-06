Alan Wake 2 - Spieler wünschen sich Nachfolger, Entwickler lieben die Marke

Wie steht es eigentlich um Alan Wake 2? Die Branchenkollegen haben bei Remedy nachgefragt und das Feedback ist sehr positiv ausgefallen. Auch wenn es bislang keine offizielle Bestätigung für einen Nachfolger gibt.

Remedy hat sich nicht erst seit gestern einen Namen in der Videospielszene gemacht. Mit Max Payne haben viele erstmals vom Entwicklerstudio Wind bekommen, doch auch Quantum Break und Alan Wake zogen an den meisten Spielern nicht einfach so vorüber.

Aktuell bastelt das Studio an Control, das während der E3 2018 offiziell enthüllt wurde. Die Kollegen von DualShockers haben sich mit den Entwicklern unterhalten, genauer gesagt mit Mikael Kasurinen. Im eigentlichen Gespräch über Control haben sie auch über vergangene Titel gesprochen. Denn eines ist doch klar: Viele Spieler wünschen sich einen Nachfolger, Alan Wake 2, aber werden wir dieses Spiel jemals erhalten?

Hintertür für Alan Wake 2

Auf die Frage, warum sie auf eine ganz neue IP setzen und die etablierte Marke nicht ausbauen, hat Kasurinen geantwortet, dass sich die Alan Wake-Marke sehr nahe an ihren Herzen befinde.

"Wir alle lieben Alan Wake bei Remedy und ich denke, alle von uns würden ein neues Alan Wake sehen wollen. Ich möchte das einmal laut aussprechen."

Doch mehr als das konnte er nicht leider nicht verraten. So könnte er zwar keine weitere Auskunft geben, aber er untermauert nochmals, dass "wir sehen werden, was mit Alan Wake als nächstes passiert", was recht eindeutig klingt.

Wie es oft in Serien, Filmen oder Videospielen gemacht wird, gab es auch in Alan Wake einen Cliffhänger für einen potenziellen Nachfolger. Insgesamt dürfte es also sehr wahrscheinlich sein, dass wir in der Zukunft - womöglich schon nach Control - einen offiziellen Nachfolger erhalten könnten. Control wird jedoch vorerst für den PC, die PS4 und Xbox One erscheinen.