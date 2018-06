Agony - Zweiter Patch soll diverse Probleme beheben

Ab sofort steht für den Horrortitel Agony der mittlerweile zweite PC-Patch bereit, der zahlreiche Änderungen vornimmt. Unter anderem kann ein besonders schwieriges Rätsel nun bei Bedarf übersprungen werden.

In der vergangenen Woche hat Entwickler Madmind Studio den Horror-Titel Agony für PS4, Xbox One sowie PC veröffentlicht. Nun ist bereits das zweite Update zu der PC-Fassung veröffentlicht worden, das knapp vier Gigabyte groß ist und vor allem Anpassungen an der Spielbalance vornimmt.

Agony Uncut-Patch ist gestrichen worden

Unter anderem ist die Anzahl der Gegner in verschiedenen Bereichen reduziert worden. Ein besonders schwerer Spielabschnitt ist jetzt sogar optional und kann bei Bedarf komplett übersprungen werden. Damit der Protagonist schneller vor Feinden davonlaufen kann, haben die Entwickler zudem die Ausdauer nach oben geschraubt.

Außerdem haben die Entwickler mitgeteilt, dass die Arbeiten am nächsten Patch bereits begonnen haben. Das kommende Update beinhaltet beispielshalber den Hard Mode, der den vorherigen Schwierigkeitsgrad zurückbringt. Weiterhin werkelt das Studio an weiteren Verbesserungen in Sachen Beleuchtung.

Die Änderungen des zweiten PC-Updates zu Agony: