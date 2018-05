Agony - Uncut-Patch ist gestrichen worden

Die PC-Version des Horror-Titel Agony wird auf dem PC doch nicht wie ursprünglich geplant einen zusätzlichen Uncut-Patch erhalten. Dies haben die zuständigen Entwickler nun offiziell bekannt gegeben.

Nach mehreren Verschiebungen erscheint der First-Person-Horrortitel Agony am morgigen Mittwoch, den 30. Mai 2018 für PS4, Xbox One sowie PC. Allerdings werden nicht alle Inhalte in der finalen Version enthalten sein. Denn damit das Spiel auf den Konsolen in den USA veröffentlicht werden kann, darf nicht die Wertung "Adult Only" vorliegen. Dies würde ansonsten dazu führen, dass Agony nicht für die Konsolen zugelassen wird.

Agony Spiel muss zensiert werden, Patch soll das umgehen

Kein Uncut-Patch

Aus diesem Grund wird auch die PC-Version zensiert. Ursprünglich planten die Verantwortlichen jedoch, dass PC-Spieler einen entsprechenden Uncut-Patch spendiert bekommen, der pünktlich zum Launch verfügbar sein wird. Dieser "Adult Only Patch" ist nun allerdings ebenfalls gestrichen worden. Auf Steam schreiben die Entwickler, dass sie es jedoch geschafft haben zahlreiche Inhalte aus dem Patch im finalen Spiel unterzubringen.

Seitens Madmind Studio heißt es dazu:

"Zweitens werden wir aufgrund von rechtlichen Problemen den Adult Only Patch nicht veröffentlichen können. Dieser Inhalt hat jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf das Spiel, da das gelöschte Material, das in der neuesten Version des Patches hinzugefügt werden sollte, aus zwei Endungen (von sieben) und einigen Szenen besteht, die erst nach dem Ende des Spiels freigeschaltet werden können. Wir werden am 30. Mai 2018 ein Vergleichsvideo veröffentlichen, damit Sie nichts verpassen."

Weiterhin erklären die Entwickler: "Keine der Szenen, die ihr in den Trailern gesehen habt, wurde zensiert und das Spiel wird die folgenden Features auf allen Plattformen enthalten."

Gore

Brutal Sex Scenes

Lesbian and Gay Sex Scenes

Genital Physics

Eye Gouging

Heart Plucking

Children Heads Exploding

Setting Fire to Martyrs and Demons

Intense Violence

Strong Language

Drugs

Die unzensierten Inhalte würden dazu führen, dass das Spiel gesperrt und das Studio verklagt wird.