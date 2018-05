Agony - Story-Trailer zeigt Ursprung des Bösen und verstörende Szenen

Agony wird nichts für schwache Nerven! Das beweist abermals der offizielle Story-Trailer, der kürzlich erschienen ist. Es gibt bizarre Szenen zu sehen, also überlegt euch gut, ob ihr dem Schrecken gewachsen seid.

Das Horrorspiel Agony steht in den Startlöchern. Bereits Ende des Monats, am 29. Mai 2018 erscheint das Horror-Survival-Game von Madmind Studios. Es musste aufgrund seiner Brutalität verschoben werden, damit die Entwickler an der Konsolenversion arbeiten konnten. Sonst wäre ein Release undenkbar gewesen. Und auch im neuesten Story-Trailer macht es nicht weniger den Anschein, als entführe es die Spieler in eine wahrlich schreckliche Umgebung.

Agony Spiel aus der Hölle bekommt physische Edition

Dabei setzen die Macher auf üble Monstrositäten, die nahezu abartig inszeniert erscheinen. Im neuen Story-Trailer setzen sie nochmal einen drauf. Wir sehen den Ursprung des Bösen, die Rote Göttin und beispielsweise ein Baby, das einer Monstrosität zum Frass vorgeworfen wird. Insgesamt ist das alles nicht ohne, der Trailer lässt uns mit heftigen Bildern vor Augen zurück. Demnach solltet ihr euch gut überlegen, das Video anzusehen, wenn ihr zartbesaitet seid.

"Neben einem umfangreichen Story-Modus beinhaltet Agony ein offenes Herausforderungssystem, das Spieler vor verschiedene Überlebensaufgaben stellt, immer auf der Jagd nach einem neuen Highscore."

Falls ihr demnach mehr Agony wollt, wenn ihr den Story-Modus durch habt, dann solltet ihr euch die Herausforderungen nicht entgehen lassen. Nachfolgend haben wir den offiziellen Story-Trailer zu Agony eingebunden: