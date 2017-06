Agony - Spiel aus der Hölle bekommt physische Edition

Agony, das Spiel aus der Hölle, wird auch in physischer Form zu haben sein und ihr dürft bei der Wahl des Covers mitbestimmen! Aber es gibt auch schlechte Nachrichten, denn der Release verzögert sich.

Es gibt Neuigkeiten zu Agony, dem Spiel, dem es wie kaum einem anderen zuvor gelang, uns durch Trailer und Gameplay-Material ordentlich zu verstören.

Im Spiel selbst schlüpfen wir in die Haut einer verlorenen Seele, die ohne Erinnerungen direkt in der Hölle aufwacht. Ganz hilflos sind wir allerdings nicht, denn dank unserer Fähigkeiten können wir Menschen, die unseren Weg kreuzen, sowie weniger intelligente Dämonen kontrollieren. Doch am Ende kommt alles auf die Rote Göttin an, die am Ende unseres Weges auf uns wartet...

Votet für euren Favoriten

Entwickler Madmind Studio gab nun via Kickstarter bekannt, dass Agony durch die Kooperation mit einem weiteren Publisher auch in physischer Form erhältlich sein wird. Natürlich braucht die entsprechende Version auch ein ansprechendes Äußeres und an dieser Stelle kommt ihr ins Spiel: Auf Facebook könnt ihr zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten auswählen und noch bis zum 11. Juni 2017 voten, welches Cover am Ende auf der Box-Version zu sehen sein soll.

Madmind Studio nutze die Möglichkeit, um uns gleich noch mit weiteren Informationen zu füttern: Durch die Entscheidung, auch eine physische Edition auf den Markt zu bringen, wird sich der Release von Agony noch um einige Monate verzögern. Madmind Studio wird die Zeit allerdings nutzen und nicht nur mehr spielbare Charaktere entwickeln, sondern auch sieben verschiedene Enden kreieren.

Sobald wir einen genauen Release-Termin haben, halten wir euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden!

