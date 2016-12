Agony von Madmind Studio wird Wirklichkeit: Der Titel direkt aus der Hölle ist auf Kickstarter ein voller Erfolg und wird euch schon in wenigen Monaten das Fürchten lehren.

Schon in ein paar Monaten wird euch Agony von Madmind Studio die Leiden einer gequälten Seele in der Hölle näherbringen. Sich an nichts erinnern könnend, muss sich der Protagonist in diesem Survival-Horrortitel vollkommen auf seine Fähigkeiten verlassen. Diese haben es allerdings in sich: In der Rolle der Spielfigur können wir nicht nur Menschen, die unseren Weg kreuzen, kontrollieren, sondern auch in die Köpfe weniger intelligenter Dämonen eindringen und ihren Verstand einnehmen. Doch am Ende kommt es auf die „Rote Göttin“ an, denn unser Schicksal hängt von ihr ab.

Das Survial-Horrorspiel wird derzeit auf Kickstarter finanziert und übertrifft hier alle Erwartungen: Das teuflische Finanzierungsziel von 66.666 Kanadischen Dollar wurde längst von mehr als 3000 Usern erreicht, woraufhin der Entwickler stolz bekannt gab, dass Agony damit im zweiten Quartal 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

Schon bald in VR?

Es verbleiben allerdings noch zehn Tage bis zum Ende der Kampagne, die ihr definitiv nutzen solltet, wenn ihr den Titel unterstützen wollt, denn es fehlen keine 10.000 Kanadische Dollar mehr bis zum nächsten optionalen Ziel, das es in sich hat: Sobald die Spendenuhr 150.000 Dollar anzeigt, wird Madmind Studio mehr Leute einstellen, um eine VR-Version des Titels zu realisieren. Diese wird ohne Aufpreis für alle Käufer verfügbar sein, allerdings aufgrund des erhöhten Aufwands wohl etwas zeitversetzt erscheinen.

Damit ihr euch einen ersten Eindruck machen könnt, ob der Titel eure Unterstützung verdient, haben wir euch unterhalb dieser Zeilen einen Trailer eingebunden. Als Backer erhaltet ihr zudem Zugang zu einer exklusiven Demo, die euch das Fürchten lehren dürfte! Weiteres Videomaterial und alle Informationen im Überblick findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

