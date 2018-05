Agony - Highscore-Spielmodus namens Agony angekündigt

Gruselig schaurig wird es Ende Mai mit Agony. In dem Spiel für die PS4, Xbox One und den PC soll der Name Programm werden, weshalb die finstersten Abstrusitäten in einer buchstäblichen Hölle gezeigt und durchlebt werden sollen. Jüngst haben die Entwickler den Agony-Modus angekündigt.

Der Horror-Survival-Abenteuer Agony wird einen gleichnamigen Modus erhalten. Das hat Madmind Studios heute innerhalb einer Pressemeldung mitgeteilt. Der Agony-Modus wird auf das Zufallsprinzip basieren. So sollen Levelabschnitte, sogenannte Kammern, random generiert werden. Der Modus soll die Survival-Fähigkeiten der Leidenden auf die Probe stellen.

Agony Rote Göttin im neuen Teaser-Trailer vorgestellt

Agony mit Highscore-Modus

Hierbei setzen die Entwickler auf Labyrinthe aus Eis oder menschlichen Knochen. Innerhalb der Kammern wird es neue Aufgaben und Herausforderungen geben, die ihr meistern müsst. Dabei handelt der Agony-Modus ganz abseits der eigentlichen Hauptgeschichte. Wenn ihr den Agony-Modus beendet, dann wird eure Spielfigur unweigerlich sterben. Doch auch wenn der Charakter nicht mehr sein wird, so werdet ihr doch den erreichten Highscore behalten und auf einer globalen Highscore-Liste einsehen können. Demnach könnt ihr euch mit anderen Spielern messen.

Am Ende gibt es noch ein besonderes Feature. Wenn ein Spieler die Aufgaben abschließt, erhält er Zugriff auf die sogenannte Red Chamber. Der Punktestand soll in weiteren Zufallskammern steigen können, während ein Level sogar als "verruchter Succubus" wiederholt werden darf.

So oder so wird es am Ende des Monats spannend, denn das Veröffentlichungsdatum bezieht sich auf den 29. Mai 2018. Der Titel erscheint für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC.

