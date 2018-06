Agony - Gewinnt einen PC-Key (Steam) zum höllischen Survival-Horror!

Wir verlosen einen PC-Key (für Steam) von Agony. Falls ihr euch in die buchstäbliche Hölle stürzen möchtet, dann könnt ihr jetzt an unserem Social-Media-Gewinnspiel teilnehmen.

Wir veranstalten derzeit ein kleines Giveaway auf unserem hauseigenen Instagram-Account zu Agony. Falls du als aktives Mitglied der Community einen Steam-Key zu Agony gewinnen möchtest, dann lass uns einfach wissen, wieso du dir Agony wünscht!

Agony Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Was musst du machen, um den PC-Key zu gewinnen? Nachfolgend haben wir die nötigen Schritte aufgelistet:

Folge unserem Instagram-Account! Verrate uns im Kommentarbereich des Postings, warum du Agony möchtest! Du nimmst dann automatisch an der Verlosung teil! Wir ziehen in wenigen Tagen einen Gewinner!

Hier geht es zum Giveaway auf Instagram

Das Gewinnspiel endet am 8. Juni 2018 um 18 Uhr. Und falls du im Vorfeld wissen möchtest, was wir von Agony halten, dann haben wir alle wichtigen Infos in der Review bereitgestellt:

Hier geht es zu unserem Agony-Review

Das sind unsere Teilnahme-Bedingungen!