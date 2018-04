Agony - Ende Mai öffnen sich die Tore zur Hölle

Nach einer überraschenden Verschiebung hat der Horror-Titel Agony nun einen neuen Release-Termin erhalten. Passend dazu haben die Entwickler außerdem einen frischen Teaser-Trailer veröffentlicht.

Ursprünglich für Ende März 2018 geplant, hat das Horror-Spiel Agony nun einen neuen Release-Termin erhalten. Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass das Erstlingswerk von den Madmind Studios am 29. Mai 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen wird. Passend dazu ist ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht worden, den wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

Agony Spiel muss zensiert werden, Patch soll das umgehen

Was ist Agony?

Agony ist auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter erfolgreich finanziert worden und wirft den Spieler in die brutale Dystopie einer verdrehten Welt. In dieser Mutter aller Höllenvisionen gefangen, gilt es nicht nur das eigene Überleben zu sichern, sondern auch das Rätsel hinter der mysteriösen Roten Göttin zu lüften, der Herrin über diesen Alptraum! Als Architektin dieses seelenfressenden Fegefeuers scheint sie die einzige Hoffnung zu sein, um die Dunkelheit zu verlassen. Aber wie so oft steckt mehr hinter den Erzählungen als das Auge auf den ersten Blick wahrnimmt. Gejagt von den Inkarnationen der schlimmsten Alpträume der Menschheit, können Spieler Dämonen und andere arme Seelen übernehmen, um ihren Weg zurück ins Licht zu bewältigen.

Neben einem umfangreichen Story-Modus beinhaltet Agony ein offenes Herausforderungssystem, das Spieler vor verschiedene Überlebensaufgaben stellt, immer auf der Jagd nach einem neuen Highscore. Weitere Details zu dem Agony-Modus sollen in Kürze folgen.